Glumica Marija Petronijević koju su mnogi nazivali srpskom Monikom Beluči, živi u rodnom selu Visibabe u kojem je, iznenada, odlučila da u jeku slave nastavi svoj život.

Kako je veoma aktivna na društvenoj mreži Instagram gde pokazuje čari, ali i težinu života na selu, Marija je pokazala i novitete odnosno skupocenu mašinu, za koju je iskeširala 13.000 evra, koja obavlja poslove na njivi umesto nje.

U pitanju je naime, mašine "Grin Klajmber", a cene mogu da idu i preko 100.000 evra za pojedine modele.

Napustila Beograd

Podsetimo, lepa glumica napustila je Beograd i vratila se u selo Visibabe gde je pronašla nov smisao, a tu je upoznala i čoveka svog života za kog se udala i rodila mu troje dece.

Inače, kako je poznato, Marija Petronijević osvojila je srca publike svojim talentom, a onda je sve iznenadila kada je odlučila da gradsku buku zameni mirnim životom na selu.

Marija i njen suprug imaju svoje stado ovaca, rasadnik, veliku baštu, ali i košnice, te je na mrežama vrlo aktivna i pokazuje kako izgleda kada se živi i radi na selu, u prirodi.

Krila supruga

Marija je takođe, dugo krila supruga, IT stručnjaka Milinka Isakovića od javnosti. Kako ističe, on joj je najveća podrška.

- Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade - rekla je ona svojevremeno.

BONUS VIDEO: