M. G. (46), sin folk zvezde Snežane Đurišić, hitno je hospitalizovan sa teškim telesnim povredama nakon što je krvnički pretučen u jednom stanu na Vračaru.

Prema saznanjima iz istrage, incidentu je prethodio naizgled bezazlen poziv. Komšija ga je pozvao da dođe kod njega u stan kako bi uz piće i razgovor rešili nesuglasice koje su imali odranije.

Verujući da ide na pomirenje, sin muzičke zvezde otišao na dogovoreno mesto. Međutim, umesto mirnog dijaloga, situacija je brzo eskalirala. Verbalna rasprava pretvorila se u fizički napad, tokom kojeg je komšija nasrnuo i zadao mu seriju udaraca.

Ubrzo su pronađeni napadači, a pevačica se povodom nemilog događaja nije oglašavala.

Inače, sin Snežane Đurišić nije jedini koji je majci zadao ozbiljne muke.

Naslednik Hanke Paldum Mirzad, kako su objavili bosanski mediji u septembru 2021, uhapšen je u Neumu zbog prisiljavanja jedne devojke na se*s. Pre toga odležao je dve godine zatvora jer je kolima udario tri pešaka. Tada je ustanovljeno da je upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Njegova majka je tada izjavila da je dobio toliku kaznu samo zato što je njen sin.

Hanka o sinu

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini, pričala je tad pevačica.

Poslednji incident dogodio se u maju mesecu kada je sin Hanke Paldum u zatvoru ušao u sukob sa zatvorenikom, a povrede je naneo i čuvaru koji je pokušavao da spreči sukob, potvrđeno je iz MUP-a.

