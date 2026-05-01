Jedan od osnivača modne kompanije Superdraj Džejms Holder proglašen je krivim za silovanje žene u Engleskoj, nakon petodnevnog suđenja pred sudom u Glosteru, saopštili su danas britanski pravosudni organi.

Izricanje kazne zakazano je, javlja BBC, za 7. maj pred sudom u Bristolu.

Presudu je donela porota sastavljena od sedam muškaraca i pet žena, dok je Holder oslobođen optužbe za napad uz penetraciju. Prema navodima tužilaštva, incident se dogodio u maju 2022. godine, nakon što je Holder tokom večernjeg izlaska otišao u stan žene u Čeltenhemu, gde ju je napao.

Sud je odbio njegov zahtev za puštanje uz kauciju do izricanja kazne, uz obrazloženje da postoji rizik od bekstva zbog njegovih značajnih finansijskih sredstava.

Tužilac Džejms Haskel naveo je da je optuženi, uprkos protivljenju žrtve, nastavio sa napadom, dodajući da nije prestao ni kada je ona počela da plače. Prema iskazu, žena je uspela da pobegne iz sobe i napusti stan, nakon čega je slučaj prijavila policiji i dala video iskaz u julu 2022. godine.

Holder je tokom istrage negirao krivicu, tvrdeći da "dobro podnosi alkohol" i da mu je instinkt da "štiti žene".

Iz kompanije Superdraj saopšteno je da Holder više nema nikakve veze sa firmom, navodeći da je podneo ostavku 2016. godine, dok je njegov konsultantski angažman okončan 2019.