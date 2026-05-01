Anđela Ignjatović Breskvica je nedavno iznenadila javnost prekidom petogodišnje veze sa partnerom Nemanjom.

Iako su mnogi očekivali drugačiji ishod, njen raskid je postao glavna tema na društvenim mrežama, a situaciju su dodatno zakomplikovale glasine o njenoj navodnoj romansi sa NBA zvezdom Lukom Dončićem.

Ove spekulacije su dobile epilog u stranim medijima posebno nakon vesti da Dončić više nije u vezi sa svojom partnerkom Anamarijom.

Celokupna situacija i slobodan status pevačice nisu promakli ni popularnom jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase. On je tokom svog lajv prenosa na prepoznatljiv način prokomentarisao novosti, u šaljivom tonu poručivši muškom delu publike da je odlično što je pevačica slobodna.

- Au, ljudi, Breskvica je singl! Braćo, napadajte jako - rekao je Baka, pa se kroz smeh zapitao i kako bi muškarci uopšte imali šanse kod pevačice ukoliko im je konkurencija svetski poznato ime poput Luke Dončića.

