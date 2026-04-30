Gradonačelnica Đenove Silvia Salis poslednjih nedelja postala je jedno od najzvučnijih imena italijanske politike, a mnogi već spekulišu da bi mogla da postane ozbiljna konkurencija premijerki Giorgia Meloni.

Sve je počelo kada je početkom meseca organizovala veliki tehno događaj na Piazza Matteotti, u samom centru Đenove. Ovaj potez izazvao je ogromnu pažnju javnosti, ali i potpuno drugačiju reakciju od one na koju su građani navikli kada je reč o političarima.

Atmosfera na događaju bila je nalik velikom festivalu – hiljade ljudi, muzika i energija koja je preplavila grad. Međutim, pravi trenutak euforije nastao je kada se Salis pojavila među građanima, bez distance i formalnosti, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

Nova zvezda levice koja dobija na snazi

Prema pisanju evropskih medija, Salis se sve više profilisala kao novo lice italijanske levice, koja je godinama bila podeljena i bez jasnog lidera. Njena popularnost brzo raste, posebno među mlađim biračima, koji prepoznaju njen neposredan stil i drugačiji pristup politici.

Za razliku od Meloni, koja je tokom svog mandata zauzela čvrst stav protiv ilegalnih okupljanja i partijanja, Salis šalje potpuno drugačiju poruku – otvorenost, bliskost sa građanima i spremnost da bude deo njihove svakodnevice.

Dodatni vetar u leđa opoziciji dao je i nedavni politički razvoj događaja. Nakon neuspeha vlasti na referendumu o pravosudnim reformama, politička scena u Italiji postala je znatno nestabilnija, a analitičari smatraju da bi upravo to moglo otvoriti prostor za jačanje levice pred izbore 2027. godine.

Viralni snimci i simbolika koja budi emocije

Posebnu pažnju izazvali su snimci sa društvenih mreža, nastali 25. aprila, na Dan oslobođenja Italije. Na njima se vidi kako Salis zajedno sa građanima peva čuvenu pesmu „Bella Ciao“, što je dodatno pojačalo njen imidž političarke bliske narodu.

„Bella Ciao mi je otac pevao još dok sam bila dete. Neverovatan je osećaj pevati je danas zajedno sa hiljadama ljudi na ulicama našeg grada“, poručila je ona.

Ovi snimci brzo su postali viralni i dodatno učvrstili njen status u javnosti.

Da li sledi veliki politički iskorak?

Iako se sve glasnije govori o njenim nacionalnim ambicijama, Silvia Salis za sada ostaje oprezna u izjavama. Naglašava da joj je poverenje dato na lokalnom nivou i da joj je prioritet vođenje Đenove.

Ipak, ono što intrigira javnost jeste činjenica da mogućnost kandidature na nacionalnom nivou nije ni potvrdila, ali ni demantovala.

U političkoj areni koja se menja iz dana u dan, jedno je sigurno – ime Silvije Salis sve se češće pominje kao potencijalni faktor koji bi mogao ozbiljno da uzdrma dosadašnji odnos snaga u Italiji.