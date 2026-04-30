"Nisam vam danas govorio i što sam ovakvog raspoloženja. Šta da radimo sa 124 dolara za naftu. Danas povećanje cene dizela samo dva dinara, benzin na istom. Šta da radimo sa time. Tačno je Kiril Dmitrijev bio u pravu, i svi su znali, i Kinezi, i Rusi i Amerikanci gde to vodi. Evropa najviše plaća, a mi smo najmanje u Evropi povećali cenu. Samo Slovenija je manje povećala, ali su oni imali nestašice zbog toga", rekao je on.

Predsednik je podsetio da je pre napada na Iran, nafta koštala 65 dolara po barelu, dok je danas duplo više i da može još da poraste.

Snalazimo se na sve načine, dodao je on, i rekao da još nismo dirali vojne rezerve.

"Pogledajte kolika je inflacija u Hrvatskoj, ne vredi, ne možete. Nafta vam podigne sve, radimo sve u interesu građana. Vidite kako smo mudro postupili kada smo u ponedeljak istrčali i gledali smo kada da izađemo na tržište obveznica. Nemaju ljudi pojma kada pričaju o tome, ali morate da refinansirate iako se ne računa kao nova zaduženja. A moramo da imamo bafere da izdržimo sve udare oko nafte", dodaje Vučić.

Zapitao je ko će leteti avionima, i naglašava da je Lufthanza drastično smanjila letove, dok mi to nismo uradili.

"To smo uspeli zato što imamo dobru nacionalnu kompaniju koja vodi računa o interesima građana. Dođe li do 150, pomor. Mi ćemo izdržati još neko vreme, ali... Evropa plaća najveću cenu. Setili se juče, prekjuče da o tome govore, ali niko nije hteo da sluša", kazao je on.

