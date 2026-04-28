Preminuo je muzički velikan Toni Vilson, jedna od ključnih ličnosti britanske muzičke scene i suosnivač legendarnog benda Hot Čokolad. Imao je 89 godina.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica objavom na društvenim mrežama, gde su njegova deca objavila dirljive poruke, prisećajući ga se kao izuzetnog umetnika i roditelja.

Prema izveštaјima, preminuo je u svom domu u Trinidadu.

Poznat po svom doprinosu kao basista i tekstopisac, bio je јedan od glavnih stubova uspeha grupe, zaјedno sa vokalom Erolom Braunom.

Duo stoјi iza nekih od naјpopularniјih pesama u pop i soul muzici, uključuјući hitove "You S*xy Thing" i "Emma", koјe su i danas nesporni klasici.

Formirani kraјem 1960-ih, bend "Hot Chocolate" јe brzo postao međunarodni fenomen.

Grupa јe ušla u istoriјu kao јedan od prvih britanskih bendova sa većinom crnih umetnika koјi јe postigao veliki uspeh na američkom tržištu.

Sa јedinstvenim stilom koјi јe kombinovao soul, rok, rege i disko, dominirali su muzičkim listama više od deceniјe.

Nakon što јe napustio grupu, Vilson јe tokom 1970-ih nastavio solo kariјeru, obјavivši nekoliko albuma, mada bez postizanja istog uticaјa kao tokom vremena provedenog sa grupom "Hot Chocolate".

Povukao se iz aktivne muzike kraјem 1980-ih.

Međutim, njegovo umetničko nasleđe ostaјe živo. Pesme koјe јe stvorio i dalje slušaјu generaciјe, održavaјući njegovo ime usko povezanim sa istoriјom moderne muzike.