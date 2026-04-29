Uz nekoliko praktičnih trikova možete brzo i lako spakovati sve što vam je potrebno, bez nereda i brige da ste nešto zaboravili.

Spremanje za put trebalo bi da bude uzbudljiv uvod u putovanje, ali se često pretvori u frustraciju – posebno kada ne znamo šta poneti i kako sve uklopiti u kofer.

Ako ste se ikada našli zbunjeni pred otvorenim koferom, niste jedini. Dobra vest je da postoje jednostavni saveti za pakovanje koji mogu znatno olakšati ceo proces.

1. Slažite garderobu uspravno

Umesto da odeću slažete jednu preko druge, poređajte je uspravno, poput fascikli. Ova metoda štedi prostor i omogućava vam da odmah vidite sve komade garderobe kada otvorite kofer.

2. Dodajte prijatan miris u kofer

Da bi odeća ostala sveža tokom putovanja, natopite nekoliko tupfera etarskim uljem i rasporedite ih među stvarima. Kofer će mirisati prijatno čim ga otvorite.

3. Iskoristite ivice kofera

Sitni predmeti poput kaiševa često zauzimaju prostor bez potrebe. Postavite ih uz ivice kofera kako biste maksimalno iskoristili prostor i održali urednost.

4. Odvojte obuću od garderobe

Obuća može uprljati odeću, zato je najbolje da papuče i patike spakujete u posebne pregrade ili kese. Na taj način održavate higijenu i organizaciju u koferu.

5. Planirajte pametno unapred

Najbolji način da izbegnete stres jeste da unapred napravite listu stvari koje nosite. Tako ćete izbeći pretrpavanje kofera i smanjiti šansu da nešto zaboravite.

Uz ove trikove za pakovanje, vaš kofer će biti uredan, funkcionalan i spreman za svaku avanturu.