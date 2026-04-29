Štrajk zatvorenika i pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla upravo je obustavljen, saznaje „Avaz“.

Ovu informaciju je za Avaz potvrdio advokat Duško Tomić.

– Svi traženi zahtevi pritvorenika štrajkača glađu su prihvaćeni i biće ispunjeni – rekao je Tomić za „Avaz“.

Dodao je i da će uslediti zahtev za ostavku direktora KPZ Tuzla.

Podsećamo, zatvorenici su štrajkovali jer su im bili uskraćeni lekovi. Sada će zatvorenici dobiti terapiju.

Ranije je advokat Bakir Hećimović potvrdio da su se u zatvorskim ćelijama pojavile stenice koje nagrizaju kožu.

