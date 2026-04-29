Muhamedu Ajanoviću zabranjeno je obavljanje funkcije dekana i profesora na Stomatološkom fakultetu, kao i posećivanje Stomatološkog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. Takođe mu je određena zabrana kontaktiranja i sastajanja sa svedocima.

Dalili Hakalović zabranjeno je obavljanje funkcije glavne prosvetne inspektorke KUIP-a, posećivanje zgrade inspekcije i Stomatološkog fakulteta, kao i sastajanje i kontaktiranje sa svedocima.

Endiju Paviću Pečenkoviću zabranjeno je obavljanje funkcije ministra u Vladi KS, kao i sastajanje i kontaktiranje sa svedocima.

Dženiti Viteškić određena je zabrana obavljanja funkcije pomoćnice ministra za visoko obrazovanje, kao i zabrana sastajanja i kontaktiranja sa svedocima.

U odnosu na članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu određena je zabrana obavljanja funkcije u Upravnom odboru, te sastajanja i kontaktiranja sa svedocima. Istovremeno, sud je odbio predlog Tužilaštva za izricanje mera zabrane napuštanja boravišta i putovanja optuženom Muhamedu Ajanoviću, kao i meru zabrane oduzimanja putnih isprava. Tužilaštvo KS najavilo je žalbu na ovaj deo rešenja.

