Vožnja u kontrasmeru spada u najopasnije situacije u saobraćaju i praktično nema opravdanja za takav prekršaj. Povodom nedavne teške nesreće na auto-putu Ruma–Šabac, stručnjaci upozoravaju da je u takvim trenucima najvažnije ostati pribran i reagovati odmah.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić objašnjava da, ukoliko vozač shvati da je ušao u pogrešan smer, mora bez odlaganja da uspori i skloni se u zaustavnu traku.

„Treba uključiti sva četiri migavca i sačekati bezbedan trenutak kada nema vozila, pa tek onda okrenuti automobil i nastaviti u pravom smeru“, ističe on.

Dodaje i da je situacija izuzetno rizična čak i kada vozilo stoji: „Može se desiti da vas drugo vozilo udari i dok ste zaustavljeni. Prosto je neverovatno da neko ne primeti da vozi u kontrasmeru.“

Kako da reagujete ako se nađete u kontrasmeru

– Odmah smanjite brzinu i sklonite se u zaustavnu traku

– Uključite sva četiri žmigavca

– Sačekajte da se put potpuno oslobodi pre nego što se okrenete

– Ako nema zaustavne trake, pomerite se maksimalno uz ivicu puta

Šta nikako ne smete da radite

– Ne okrećite se naglo nasred trake dok nailaze vozila

– Ne vozite unazad

– Ne pokušavajte da „pobegnete“ ubrzavanjem

Ako vidite vozilo koje ide ka vama

– Sklonite se što više udesno

– Upozorite vozača svetlima ili sirenom

– Budite spremni da se potpuno zaustavite

Nedavna nesreća kod Rume dogodila se svega nekoliko minuta nakon upozorenja vozačima da se jedno vozilo kreće u pogrešnom smeru velikom brzinom, što pokazuje koliko ovakve situacije mogu biti opasne i koliko brzo dolazi do tragedije.