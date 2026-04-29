Evropa je tokom 2025. zabeležila jednu od najtoplijih godina u istoriji, dok naučnici upozoravaju da bi 2026. mogla da bude još toplija zbog očekivanog jačeg El Ninja, pokazao je novi izveštaj Svetske meteorološke organizacije i programa EU Kopernikus.

Prema podacima, gotovo ceo evropski kontinent je prošle godine imao temperature iznad proseka, uz ekstremne toplotne talase, šumske požare, suše i ubrzano otapanje glečera, preneo je danas briselski Politiko.

To je dovelo do rekordne sezone požara i značajnih klimatskih šteta širom kontinenta.

Naučnici upozoravaju da bi razvoj snažnog fenomena El Ninjo mogao dodatno da poveća globalne temperature u narednim godinama, jer ovaj klimatski obrazac pojačava efekte globalnog zagrevanja.

Evropa se već zagrejala oko 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od globalnog proseka, a stručnjaci ističu da su promene posebno izražene u učestalosti suša, požara i smanjenju zimskih hladnih perioda.

Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da su potrebne hitne "transformativne promene" kako bi se kontinent bolje pripremio za sve izraženije klimatske ekstreme.

BONUS VIDEO