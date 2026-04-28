Bivša rijaliti zvezda, Zorica Dukić, na svom Instagram profilu saopštila je lepe vesti i otkrila da je postala tetka.

Ona je objavila stori na pomenutoj društvenoj mreži i istakla da je njena sestra rodila devojčicu, kojoj je dala ime Hana.

Inače, ime Hana je arapskog porekla i nosi značenje: "razumevanje, iskusna, pametna žena".

Nestala iz javnosti i povukla se

Podsetimo, Zorica je nakon završetka rijaliti karijere, odlučila je da uplovi u biznis vode, poput svog nekadašnjeg dečka Miloša Vukovića Rikija, sa kojim je podelila nagradu od 250.000 evra koju su zajedno osvojili pobedom u prvoj sezoni "Parova".

Javnost je Zoricu imala prilike da upozna kroz rijaliti, ali i kroz njenu kontroverznu vezu sa reperom Nenadom Marinkovićem Gastozom, dok je kasnije odlučila da okrene novi list i posveti se poslovnom životu, te je vrlo brzo postala dinarska milionerka.

Pametno je uložila novac zarađen u rijalitiju. Prvo je otvorila kozmetički salon, a potom je deo sredstava uložila i u sopstveni izgled, pa danas izgleda znatno drugačije.

Primetno je da je uvećala usne i jagodice, što je drastično promenilo njen fizički izgled, ali prema komentarima na društvenim mrežama, to je urađeno umereno i sa stilom.