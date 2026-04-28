Pevačica Zorica Brunclik stigla je drugi dan na snimanje Pinkovih zvezda vidno raspoložena, ali nije krila koliko joj je prvi dan snimanja bio naporan nakon operacije i višemesečnog oporavka.

- Naporno je bilo prvo snimanje, izdržala sam hvala Bogu. Danas sam fantastično - rekla je Zorica Brunclik koja se pojavila u leopard majici, sve vreme je nosila naočare i osmeh nije skidala sa lica.



U jednom momentu su Miroljuba upitali da li je sada lakše na snimanjima kada je Zoka tu, a on joj je prišao bliže i nasmejao se.

- Slike ima, tona nema - rekla je sa osmehom Zorica Brunclik.

Lavovska borba

Situacija je postala ozbiljna kada je 12. februara podvrgnuta operaciji, zbog čega je izostala sa snimanja "Pinkovih zvezda", ali i sa koncerta posvećenog kumu Šabanu Šauliću. Njeno mesto u žiriju privremeno su preuzeli Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, što je dodatno podstaklo spekulacije.

Pevačici je potom urađena još jedna medicinska intervencija, a njeno stanje pratio je tim vrhunskih stručnjaka iz bolnice "Dragiša Mišović".

U okviru daljih pregleda, izvršena je i cistoskopija, kako bi se utvrdio uzrok tegoba i pratilo njeno stanje.

U jednom trenutku bila je smeštena i u šok-sobu, što je dodatno uznemirilo javnost.

