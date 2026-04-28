Severina Vučković doživela je neprijatno iznenađenje na jednom od svojih poslednjih nastupa, a snimak se proširio društvenim mrežama.
Iako se nastup najavljivao unapred, hala u kojoj je pevačica nastupala bila je poluprazna.
Umesto euforične mase i pevanja njenih pesama uglas, prizor sa terena bio je prilično poražavajući.
Na društvenim mrežama već su krenuli komentari da je ovo jedan od većih kikseva u Severininoj karijeri, uz pitanja da li publika polako gubi interesovanje ili je u pitanju samo loša organizacija i pogrešna procena prostora.
- Ne diže se frka, da je neka druga pjevaciča, gorelo bi sve - poručio je jedan korisnik.
