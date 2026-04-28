Monro mlađi (52), koji je imao manju ulogu u tinejdžerskoj krimi drami iz 1993. godine, u kojoj su glumili Semjuel L. Džekson, Tajrin Tarner i Džejda Pinket, nalazi se na aparatima za održavanje života u bolnici u Južnoj Kaliforniji, prenosi TMZ, pozivajući se na njegovu porodicu.

Njegova majka, Džojs Paton, oglasila se na Fejsbuku:

- Bog ne pravi greške, ali je milostiv i ja ponizno molim za njegovu milost i blagodat za Sema. Volim te, sine, do Meseca i nazad, sto puta - poručila je majka.

Dejli mejl je kontaktirao osobe bliske Monrou mlađem, ali odgovor još uvek nije stigao.

Porodica je pokrenula i GoFundMe kampanju kako bi pomogla u pokrivanju medicinskih troškova. U opisu se navodi:

- Svaka donacija, bez obzira na iznos, pomoći će da se olakša teret Samjuelovoj porodici i obezbedi podrška Kingstonu i Bruklin dok se njihov otac bori za život - ističe se.

Na stranici za prikupljanje sredstava otkriveno je i da je Monro mlađi imao dve operacije mozga i da se trenutno nalazi na aparatima za održavanje života.

Oženjen je Šonom Stjuart, rukovodiocem u korporativnom tehnološkom sektoru i glasovnom glumicom, sa kojom ima dvoje dece - dvanaestogodišnjeg Kingstona i jedanaestogodišnju Bruklin.

Njegova supruga potvrdila je za Complex da je glumac već duže vreme na aparatima zbog meningitisa.

- Pre oko 18 meseci, Samjuel je snimao u Las Vegasu i, nažalost, tamo je dobio meningitis. Odlazio je u više bolnica gde mu je stanje pogrešno dijagnostikovano, pa je zbog tog nemara bolest ostala nelečena čak osam meseci - izjavila je ona.

Dodala je da je, u trenutku kada je infekcija konačno otkrivena, već bila proširena ne samo na kičmu, već i na mozak.

Porodica apeluje na javnost da ga imaju u svojim mislima i molitvama, dok se i dalje nalazi na aparatima za održavanje života.

Monro mlađi je tokom karijere igrao i u filmovima „Priče iz kapuljače“, „Postavi se“, „Svu noć“ i „Njujorška policija plavuša“. U poslednje vreme radio je kao reditelj, pisac i producent, razvijajući sopstvenu TV seriju „The Halls“, koja prati živote dece koja rano ulaze u sistem maloletničkih domova.



BONUS VIDEO:

