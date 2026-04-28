Iako većina ljudi to nikada nije primetila, odgovor je zapravo vrlo praktičan i važan za precizno merenje.

Zašto postoji prazan prostor na lenjiru

Na skoro svakom lenjiru, pre prve oznake (0), nalazi se mali prazan prostor. Mnogi misle da je to greška u proizvodnji ili dizajnu, ali zapravo ima jasnu svrhu.

Ovaj razmak služi kao zaštita najosetljivijeg dela lenjira – njegove ivice.

Zaštita od habanja i oštećenja

Ivica lenjira je deo koji se najbrže troši:

udara o sto ili pod

grebe se i oštećuje

vremenom gubi preciznost

Da je oznaka nule postavljena tačno na ivici, svako oštećenje bi pomerilo početnu tačku merenja. Čak i mala promena, poput pola milimetra, može dovesti do netačnih rezultata.

Zato proizvođači pomeraju nulu malo ka unutra, čime se:

čuva tačnost merenja

produžava vek trajanja lenjira

smanjuje mogućnost greške

Zašto je ovo važno u praksi

Ova mala razlika ima veliki značaj, posebno za:

stolare

krojače

majstore i zanatlije

Oni znaju da je preciznost ključna, pa se ne oslanjaju na ivicu lenjira, već na označenu nulu.

Iako deluje kao nevažan detalj, razmak pre nule na lenjiru ima važnu funkciju – štiti alat i omogućava precizno merenje. Sledeći put kada uzmete lenjir u ruke, znaćete da taj mali prostor zapravo čuva svaku vašu meru.