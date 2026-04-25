Kultne uloge glumca Pavla Vuisića nikada nisu zaboravljene, a i danas ga mnogi smatraju jednim od najboljih domaćih glumaca.

Njegova porodica je do 1941. godine živela na Cetinju, gde je otac Milisav obavljao dužnost šefa policije.

Koreni legendarnog glumca su duboko usađeni u istorijski pejzaž, pružajući mu bogatstvo koje će kasnije preneti na svoje umetničke kreacije.

Međutim, malo ko zna da je Pavle imao rođenog brata koji je takođe bio glumac.

Dušan Vujisić je igrao u 40 filmova, mahom sporedne uloge. Pre nego što je uplovio u glumačke vode, bio je aktivni oficir jugoslovenske ratne mornarice, kao kapetan torpednog čamca.

Glumio je uz brata, prvo u filmu "Šešir profesora Koste Vujića" iz 1972. godine, a zatim i u serijalu "Povratku otpisanih" - fanovi serije sećaju ga se po epizodnoj ulozi mašinovođe, gde je igrao Jeftu u sceni kada Lane Gutović, ulazi na stanicu kako bi prijavio da su komunisti preuzeli ministarski automobil.

Pavle Vuisić, umetnik čije ime zrači sa filmskog platna, donosio je svoj jedinstveni pečat svakoj ulozi koju je tumačio.

Promenio prezime

Iako je njegovo prezime bilo Vujisić, svojim neobičnim osećajem za simetriju, izbacio je slovo "j" iz prezimena, postavši Pavle Vuisić, dok je Dušan svoje prezime zadržao.

BONUS VIDEO: