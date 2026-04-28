Poslednjih godina tržište izdavanja stanova u Beogradu postalo je sve nepredvidivije. Cene kirija su u gotovo svim delovima grada značajno porasle, pa se sve češće stiče utisak da više ne postoji jasna pravila po kojima lokacija, kvadratura ili stanje stana direktno utiču na iznos rente. Zbog toga mnogi koji traže stan imaju osećaj da je sve teže pronaći „normalan“ odnos između cene i onoga što se za taj novac dobija.

Upravo zato se ovakve teme sve češće sele na forume i društvene mreže, a posebno na Redit. Tamo je nedavno jedan korisnik iz Srbije pokrenuo raspravu o tome koliko danas zapravo koštaju kirije u Beogradu, što je ubrzo izazvalo veliki broj komentara i različitih iskustava ljudi koji su u potrazi za stanom ili ga već izdaju.

"Ćao, u potrazi sam za stanom, ali što više gledam oglase imam osećaj da lokacija više ne diktira cenu rente? Da ne može da se nađe manji stan za neke normalne pare. Pa me zanima: koliko plaćate kiriju, u kom delu grada, koja je struktura stana i koliko ste već u njemu?", napisao je on.

Od 300 do 850 evra

Ispod objave usledili su različiti odgovori - od povoljnih kirija velikih stanova do ekstremno visokih cena za male stanove - što dodatno pojačava utisak da tržište postaje sve haotičnije i neujednačeno.

"500 evra, 50 kvadrata, Bulevar despota Stefana", "300 evra 40 kvadrata - Retenzija/Prva pruga", "Ne plaćam ja, ali ljude koje znam da - Mali mokri lug 550 evra jednosoban, Mirijevo 4 350 evra garsonjera", "Miljakovac 2, 35 kv, 300 evra", "550, 13 sprat, 70 kvadrata, blokovi", "850 evra- Vračar", "600 evra isto Vračar , 42 kvadrata. Nov stan/zgrada od pre dve godine", pisali su oni.

"Vlasnici nam 5 godina nisu dizali kiriju"

Pored njih, javili su se i oni koji su imali sreće da naiđu na dobre stanove, ali i još bolje vlasnike

"140 evra - Batajnica, 54 kvadrata. Tu smo pet godina, vlasnici nisu dizali kiriju, divni ljudi zaista", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Železnik centar - 40 kvadrata i privatno dvorište 15 kvadrata, prizemlje - 300 evra. Novija zgrada. Šta znam, ja sam zadovoljan".

"200 evra za 37 kvadrata"

"200 evra za 37 kvadrata, dnevni boravak, spavaća, kuhinja i kupatilo. Na Čukarici. Ja sam se ovde preselio pre dve godine, kirija nije menjana jer stanodavac zna da ne može da nađe normalnog stanara danas. Prethodni stanari su joj urnisali stan do te mere da je morala da uloži 10.000 evra u renoviranje. Eto, toliko", napisao je još jedan korisnik koji nema svoju nekretninu u Beogradu.

Dva saveta za iznajmljivanje stana

Bilo je i onih koji su davali savete kako pronaći, ili bar kako izdejstvovati nešto povoljniji stan.

"Šta su normalne pare, šta je mali stan? Cene u Beogradu sada više nisu vezane toliko za lokaciju koliko za percipirani 'kvalitet'. To su sve gluposti naravno, vlasnici u Beogradu kupe lep ali ne tako kvalitetan nameštaj, stave neke ružne ukrase iz prodavnica, i kažu luks. Upravo zbog toga, imam dva saveta:

Nemojte tražiti stan kada vam gori pod nogama.

Svima obarajte za 100 evra cenu.