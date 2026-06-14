Bivši izraelski premijer Ehud Barak pozvao je na smenu premijera Benjamina Netanjahua "štapovima i kamenjem" ako pokuša da potkopa predstojeće opšte izbore.

Barak, koji je bio na čelu izraelske vlade od 1999. do 2001. godine, ovu izjavu je dao u intervjuu za izraelski javni servis KAN.

Optužbe za sabotažu izbora

"Bojim se da bi Netanjahu mogao da pokuša da sabotira izbore, a to može veoma lako da izvede", rekao je Barak. "Ako to pokuša, nećemo imati drugog izbora nego da ga uklonimo štapovima i kamenjem."

Barak tvrdi da bi Netanjahu mogao da izazove sabotažu pokretanjem vojnih operacija u Libanu, što bi dovelo do odmazde Hezbolaha i Irana.

"Netanjahu želi beskonačan rat jer shvata da bi kraj rata ubrzao njegovo suđenje", naveo je Barak, dodajući da je premijer već opstruirao dogovore o razmeni talaca sa Hamasom i pregovore koji se tiču Libana.

Netanjahu je na čelu aktuelne vlade od kraja 2022. godine, a njegova koalicija se često opisuje kao najdesnija u istoriji Izraela.

Aktuelni saziv Kneseta ističe u oktobru 2026. godine, a izbori se očekuju u septembru ili oktobru. Protiv Netanjahua se vodi sudski postupak zbog korupcije, a od 2024. godine Međunarodni krivični sud (MKS) ga potražuje zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Gazi.

Kritike sporazuma sa Iranom

Barak je oštro kritikovao nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. "Jednom rečju – loš. U dve reči – veoma loš", rekao je.

Upozorio je da Izrael plaća cenu Netanjahuove "arogancije i nedostatka vizije".

Dodao je da sporazum nije pravi dogovor već memorandum o razumevanju, koji ne rešava pitanje balističkih raketa ni iranskih saveznika u regionu.

Barak je ocenio da nijedan od ciljeva rata protiv Irana nije postignut.

Reakcije iz Likuda

Izjave su izazvale oštre reakcije saveznika Netanjahua. Poslanik Likuda i predsednik Odbora Kneseta za spoljne poslove i odbranu Boaz Bismut zatražio je krivičnu istragu protiv Baraka zbog, kako je naveo, "legitimizacije nasilja protiv premijera".

"Treba ga poslati psihijatru, a ako se utvrdi da je psihički zdrav, protiv njega treba odmah pokrenuti krivičnu istragu", napisao je Bismut na mreži Iks.

Napetosti SAD–Izrael–Iran

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će sporazum o otvaranju Ormuskog moreuza biti potpisan u nedelju, dok Teheran osporava taj rok i navodi da bi potpisivanje moglo uslediti narednih dana.

Nastavljaju se i napori za okončanje rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara, a prekid vatre uz posredovanje Pakistana na snazi je od 8. aprila.