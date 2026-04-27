Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu Šabac–Ruma, kod petlje u Hrtkovcima, gde su se direktno sudarila dva vozila. Prema prvim informacijama, sumnja se da je vozač „Forda“ ušao u kontra-smer i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo u kojem se nalazila porodica.

Alo! saznaje da je vozilom „Ford“ upravljao je muškarac iz Surčina, a automobil je imao slovenačke registarske oznake.

Kako „Alo!“ saznaje, u bolnici u Sremskoj Mitrovici preminula je još jedna osoba iz „Golfa“, mladić (25).

Kako smo već pisali, saobraćaj na ovoj deonici auto-puta u potpunosti je obustavljen.

Na terenu su ekipe hitne pomoći i policije, koje zbrinjavaju povređene i obavljaju uviđaj.

