Postoji mnogo faktora koji mogu uticati na rotaciju Zemlje, a naučnici su takođe otkrili da takozvane megastrukture koje je izgradio čovek mogu imati uticaja na nju. Primer je brana „Tri klisure“ visoka 185 metara. Nalazi se na reci Jangce u provinciji Hubej u centralnoj Kini i najveća je brana na svetu, duža od 2.300 metara.

Njene brojke su zapanjujuće. Izgrađena je od 28 miliona kubnih metara betona i količine čelika dovoljne za izgradnju 63 Ajfelove kule. Gradilo ju je 40.000 ljudi tokom 17 godina, uz ukupne troškove od 37 milijardi dolara. Brana može da zadrži 40 milijardi kubnih metara vode, što je oko 16 miliona olimpijskih bazena.

Još 2005. godine, Nasin naučnik dr Bendžamin Fong Čao izračunao je da koncentracija takve mase na jednom mestu može uticati na rotaciju Zemlje. Ta tvrdnja se nedavno ponovo proširila društvenim mrežama.

Koliki je uticaj brane?

Čao je izračunao da, kada je puna, brana može produžiti trajanje dana za 0,06 mikrosekundi, što je 60 milijarditih delova sekunde. Takođe je procenio da brana može pomeriti Zemljine polove za oko dva centimetra. Međutim, ta vrednost stalno varira. Prema profesoru Majku Tomasu i dr Robertu Dilu iz Nemačkog istraživačkog centra za geonauke, postoji manje-više sezonska varijacija u rotaciji Zemlje usled sezonskih promena nivoa vode.

U čemu je onda problem?

S obzirom na to koliko su ove promene male, zašto su uopšte važne? Da bi kontrolisale satelite i uspešno navigirale sonde koje posećuju druge planete Sunčevog sistema, svemirske agencije moraju vrlo precizno znati orijentaciju i period rotacije Zemlje.

Suptilne promene izazvane megastrukturama poput brane „Tri klisure“ – a još više načinom na koji menjamo prirodno okruženje – dovoljno su značajne da mogu poremetiti putanje sondi ako se ne uzmu u obzir.

Uz sve te uticaje, pored onih koje izazivaju Mesec, zemljotresi i procesi duboko u unutrašnjosti Zemlje, nije čudo što naučnici imaju poteškoća da koriste Zemlju kao sat. Sekunda se više ne definiše kao deo perioda Zemljine rotacije, već kao vreme potrebno da atom cezija izvrši nešto više od devet milijardi oscilacija.

Naši preci su možda koristili planetu pod svojim nogama kao ogroman sat, ali u suštini, to je vrlo nepouzdan sat. I što više utičemo na svet oko sebe, to će biti sve izraženije.