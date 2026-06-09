Ipak, ono što se dogodilo na jednoj svadbenoj ceremoniji na otvorenom u Teksasu prevazišlo je uobičajene svadbene anegdote i preraslo u globalni viralni hit koji je do sada pogledalo više od sedam miliona ljudi.

Glavni akter ove drame, koja je na sreću prošla bez težih posledica, jeste 28-godišnji preduzetnik iz Ostina, Drejton Vilijams (Drayton Williams), koji je na venčanju svog najboljeg prijatelja imao najodgovorniju ulogu – ulogu kuma.

Trenutak kada je sve stalo: Pad pravo na lice

Na snimku koji je ubrzo zapalio TikTok, vidi se prelepo dekorisano venčanje na otvorenom. Međutim, pažljivi posmatrači mogli su da primete kako kum, koji stoji odmah iza mladoženje, odjednom počinje blago da se njiše. Nekoliko sekundi kasnije, usledio je dramatičan obrt – Vilijams se onesvestio i srušio na zemlju celom dužinom tela, uz jezivo glasan udarac licem o tlo.

Među gostima je nastao muk i šok. Mladoženja i ostali momci iz svadbene pratnje odmah su pritrčali u pomoć kumu koji je ležao nepomično. Mlada i deveruše su prebledele od brige, ali ono što je usledilo nakon toga ostavilo je milione gledala pred ekranima u potpunom neverici.

„Šou mora da se nastavi“: Profesionalizam ili čist nedostatak empatije?

Dok je kum ležao na zemlji, a oko njega se stvarala gužva, matičar koji je vodio obred bukvalno nije napravio ni sekundu pauze. Nastavio je da čita bračne zavete potpuno ravnim glasom, kao da se tik ispred njega ništa ne dešava.

U momentu kada su prijatelji podizali onesvešćenog kuma, matičar je u mikrofon izgovarao rečenicu koja je celom događaju dala bizarnu notu: „Ali kada je ljubav prava i istinska, postaje postojana.“

„Zašto ovaj čovek nije stao?“, glasio je komentar koji je na TikToku sakupio neverovatnih 452.000 lajkova, dok su se drugi šalili na račun gustog rasporeda: „Matičar je verovatno imao zakazano sledeće venčanje za 15 minuta, nije bilo vremena za gubljenje.“

Zlatno pravilo za sve kumove: Nikada ne stojte ukočenih kolena!

Nakon što je snimak postao planetarno popularan, oglasio se i sam kum, Drejton Vilijams, kako bi objasnio šta se zapravo dogodilo i poslao važno upozorenje svima koji se nađu u sličnoj ulozi.

Za američke medije je objasnio da su kombinacija velike teksaske vrućine, treme i gladi uradile svoje, ali da je ključna greška bila medicinske prirode – stajao je predugo potpuno ukočenih kolena.

Zašto je opasno stajati ukočenih kolena?

Lekari često upozoravaju da dugotrajno stajanje u vojničkom stavu (sa potpuno ispravljenim i ukočenim nogama) smanjuje dotok krvi i kiseonika u mozak. Kada su zglobovi i mišići zaključani, krv se skuplja u donjim ekstremitetima, što dovodi do naglog pada pritiska i trenutnog gubitka svesti (sinkope).

Mladenci reagovali onako kako niko nije očekivao

Iako bi mnoge mlade doživele slom živaca jer im je kum „ukrao šou“ i prekinuo najvažniji trenutak u životu, ovi tekstaski mladenci pokazali su da im je zdravlje prijatelja na prvom mestu.

Vilijams je otkrio da su ga prijatelji brzo povratili, nakon čega je seo u hlad, popio vodu i pojeo nešto slatko. Već nekoliko sati kasnije, bio je potpuno oporavljen i sposoban da na svadbenoj večeri održi zvanični kumovski govor. Mladenci su sve okrenuli na šalu, trudeći se da kumu olakšaju neprijatnost zbog neobičnog incidenta koji ih je, preko noći, upisao u istoriju internet virala.