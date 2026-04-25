Modna kreatorka Melina Galić pretprošle godine okončala je višedecenijski brak sa poznatim folkerom Harisom Džinovićem.

Danas vodi sasvim drugačiji život na Azurnoj obali, gde uživa u zajednici sa milionerom Džefrijem Polom Arnoldom, a o njihovom venčanju i dalje se govori.

Njen novi partner stariji je od nje i posvećen joj je u svakom smislu.

-Svaki slobodan trenutak provode zajedno, a on je obasipa skupim poklonima i pažnjom - otkrio je izvor, dodajući da se kraj njega oseća kao zaljubljena tinejdžerka.

Njihovi bliski prijatelji oduševljeni su ovom romansom i kroz šalu ističu da sada ima partnera koji joj u potpunosti odgovara.

Ipak, pre nego što je uplovila u ovu idilu, tokom braka sa Harisom morala je da se prilagođava njegovim željama i tempu života.

Otkriveno zašto je često posećivala Sarajevo

Svojevremeno je govorila i o tome koliko je njen bivši suprug bio vezan za Bosnu.

U Sarajevo dolazim veoma često, jer moj Hari ne može bez Sarajeva i redovno ima potrebu da tamo napuni baterije - govorila je tada Melina za "Start BiH", ističući da mu se na tim putovanjima redovno pridruživala sa decom.

Pored Sarajeva i Mostara, porodica je odlazila i na skijanje na Jahorinu, ponekad čak i po dva puta godišnje.

Kreatorka nikada nije krila da prosto nije tip žene koja voli da provodi dane kod kuće.

-Navikla sam na putovanja, druženja i izlaske - bila je iskrena svojevremeno.

Od samog početka braka, zbog poslovnih obaveza, nije živela uobičajeno, zbog čega su i njihova deca vaspitana pomalo "čergarski", ali naglašava da naslednicima nikada ništa nije nedostajalo.