Glumica Eva Ras (85) se udavala tri puta, a nikada nije krila da joj je važan samo brak sa Radomirom Stevićem Rasom sa kojim je dobila ćerku Krunu.

Iako su, kako je ispričala, bili porodica za primer u koju je ceo Beograd gledao, njihova sreća nije dugo trajala. Slikar i osnivač prvog privatnog pozorišta u bivšoj Jugoslaviji umro je u 51. godini života, kad je njegova i Evina ćerka Kruna ima svega 14.

Na pitanje da li je osećala strah kako će sama podizati ćerku, Eva odgovara da nije bila sama.

- Majka mi je bila živa, otac mi je bio živ, sestre, brat... Svi su bili živi i oni su mi bili oslonac. A najveći oslonac mi je bila sama Kruna, koja je takođe bila genijalna. Ona je govorila: "Ne znam kako ću te utešiti. A to si trebala ti meni da kažeš, jer ja ne treba da imam prijateljicu nego majku. Ti si moja majka, ali ti to ne možeš" - ispričala je Eva Ras.

Ćerku je poslala u Francusku na studiranje, a sada je otkrila kako je došlo do toga.

- Devedesetih godina, već su bili bratoubilački ratovi, već je bila opsada Sarajeva, sve je bilo u totalnom haosu... Došla je francuska delegacija i dodelili su im Gorana Paskaljevića, jer je imao ženu Francuskinju i znao je francuski kao i Kruna odmalena. Kruna i Goran su se poznavali, jer je Kruna radila na Trećem kanalu, imala emisiju o filmu, i emisiju o hevi-metalu, režirala spotove… Zato je i otišla u Francusku, Goran ju je preporučio, jer su ovi tražili studente koji znaju francuski i on se odmah setio Krune.

Izveštaj nikada nije pročitala

Kruna Ras je u Francuskoj nastavila studije, ali je njen život naglo prekinut. Preminula je 1993. godine, u 24. godini života. Posle njene smrti kružile su različite priče, a najčešće se mogla čuti ona da je preminula od posledica uživanja narkotika. Njena majka Eva to kategorički demantuje:

- Te priče je ovih dana pobio jedan doktor Todorović. Kad je Kruna umrla '93. godine, laser još nije bio toliko primenjivan u medicini. Pošto je umrla u Parizu, čak i da su ga imali, ne bi znali... Ras je imao problem sa srcem, i obično ženska deca genetski nasleđuju. Ako je otac imao loše srce, u 90% slučajeva i dete može da nasledi. Danas laserom mogu da vide zadebljanje srčane maramice, od toga je umrla i Olja Ivanjicki. I moja ćerka je, sa 24 godine, od genetski nasleđene anomalije mogla da umre. To su nevidljive stvari, manje od milimetra, ali mogu da zaustave srce. A pošto nikog nije bilo tu, bila je sama... Znate da su je našli mrtvu dok je ljuštila narandžu...mJa nisam kreten. Francuska policija je toliko poznata u svetu, ako oni meni pošalju da je umrla prirodnom smrću, kako ja da odem u Pariz i korigujem francusku policiju, koja je najrigoroznija na planeti, gde sam ja onda? Svi su govorili dok sam čekala da mi se telo vrati: "Moraš da ideš, moraš da saznaš" - istakla je Eva.

Ipak, priznala je da nikad nije imala snage da pročita kompletan izveštaj.

- Moj kum Milenko Vučetić i ja smo neke delove pročitali, ali nismo sve - ispričala je Eva u podkastu Životna priča.

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