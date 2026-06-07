Danijela Pantić je bila jedna od omiljenih lica RTS-a, a godinama je vodila popularni kviz "Slagalica".

Kada je odlučila da osnuje porodicu, povukla se sa malih ekrana. Na trudničko bolovanje je otišla 2013. godine nakon čega se vratila na male ekrane.

Danas se preziva Pantić Conić i udata je za šest godina mlađeg muškarca.

"Godine su najmanji problem"

- Isprva mi je bilo pomalo čudno, šta ću ja sa mlađim, nisam ni pomišljala da ćemo biti u vezi, ali Nenad je vrlo zreo i tačno je znao šta želi. Ako ima toliko dobrih stvari u našem odnosu, godine su najmanji problem i ne treba se njima opterećivati - rekla je svojevremeno voditeljka za "Gloriju".

Danijela se, inače, posvetila zdravom načinu života i okrenula veganskoj ishrani.

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