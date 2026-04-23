Pre nego što je počela izgradnja Beograda na vodi, prostor Savskog amfiteatra bio je zapušten i godinama prepušten propadanju.

Na mestu gde se danas nalaze moderni soliteri, parkovi i uređene šetnice, nekada su dominirali industrijski koloseci, napušteni magacini, neuređen kej i gomila dotrajalih brodova. Taj deo grada bio je praktično odsečen od ostatka prestonice i predstavljao je jednu od najvećih urbanističkih slabosti Beograda.

Problem zapuštenog priobalja nije bio nov – vukao se decenijama, još od početka dvadesetog veka, kada je ovaj prostor postepeno gubio značaj i pretvarao se u zonu bez jasne namene. Vremenom je to postala prava kočnica razvoja grada.

Danas je slika potpuno drugačija.

Na mestu nekadašnjih vagona, rampi, improvizovanih parkinga i nelegalnih objekata, sada se prostiru uređene zelene površine, moderne stambene i poslovne zgrade, kao i poznata Sava promenada koja je postala jedno od najposećenijih mesta u gradu.

Poseban simbol transformacije je i Ložionica, nekada zapušten industrijski objekat, koji je obnovljen i pretvoren u prostor namenjen kreativnim industrijama i novim idejama.

Istovremeno, istorijske zgrade poput stare železničke stanice, hotela Bristol i Beogradske zadruge dobile su novi sjaj i vraćene su u život.

Planovi za dalji razvoj uključuju i uređenje starog železničkog mosta, obnovu stare zgrade pošte u izvornom obliku, kao i izgradnju Muzeja Nikole Tesle, čime će ovaj deo grada dobiti dodatni kulturni značaj.

Transformacija Savskog amfiteatra smatra se jednom od najvećih urbanističkih promena u novijoj istoriji Beograda.