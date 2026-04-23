Odnos Mine Kostić i Maneta Ćuruvije zvanog Kaspera, izazvao je brojne reakcije javnosti, a nedavno je pevačica Zorica Marković upravo komentarisala izabranika svoje koleginice.

- Mina je uvek negde tu, a nigde je nema. Odavno ne snima, lepa žena, lepo peva. Meni se ovaj čovek ne sviđa, njegova faca mi nešto govori, nek je živ i zdrav, želim im sreću ako su zaljubljeni. Jako mi je čudna faca tog čoveka, ledena, ne znam, izaziva jezu u meni. On dominira u svim emisijama - rekla je Zorica za Kaspera, pa nastavila:

- Želim joj da ostvare ono što su zamislili, sve je to lepo, volela bih, ali nešto baš i ne verujem mnogo. Ako voliš jednu ženu i došao si tu, šta ćeš ti tamo da se vraćaš? Ne znam da li Mina zna njegov status, možda ima ženu, decu...Otišao je, da li će doći ili neće videćemo. Ostaviš sve i dođeš kod žene koju voliš ili ona ide tamo. Meni je žao, Mina je dobar čovek mnogo je naivna. Nadam se da neće opet doživeti fijasko - zaključila je pevačica za "Blic".

Nakon Zoričinog javnog izlaganja, odglasio se i sam Kasper.

-Kada sam pitao kakva je Zorica Marković, Mina mi je rekla: "Ljubavi, ona će tebi kada te upozna da se izvini. Nemoj da joj zameriš. Zorica je takva, volim je i uvek me nasmeje". P.S. Zorice, mojoj ženi sve verujem, tako da ti ništa ne zameram. Sve najbolje i živa bila ti nama! - napisao je kratko Kasper.

