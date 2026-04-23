Komšije pevačice Ane Nikolić, nedavno su izašle u javnost te progovorile o muzičkoj zvezdi koja im prilično zadaje muke u stambenom objektu.

- Tu je Ana, nažalost, vratila se pre nekoliko dana. Verujte, svi smo mirno spavali dok je bila u hotelu. Nisu nam smetali ni radnici ni buka, samo dok ona nije tu. Kako se vratila, već je nastao haos. Parkira gde ne sme, pa se svi žale i zvone joj na vrata da se preparkira, a ona se ne javlja na interfon. Pogledajte samo ovaj nered na terasi. Njoj ona služi za odlaganje starih stvari. Sav nameštaj koji je promenila je ostavila tamo, to tako ružno izgleda. Dok su trajali radovi, jedna žena iz zgrade joj je rekla da bi bilo dobro da plati iznošenje tih starudija iz stana i s terase, ali ona nije htela ni da čuje za to. Strašno - rekla je komšinica za domaće medije.

Sada je pevačica pozirala u renoviranom domu, gde je sve prilagođeno njenom hedonizmu od pola miliona evra.

Osim belog kamina, tu je i veliki televizor, pored se nalazi plakar u ogledalu, dok je u uglu smeštena polica sa knjigama koja je uslikana tako da, zahvaljujući osvetljenju, podseća na pravu kućnu biblioteku.

Ovaj kutak se savršeno uklapa u njen dom koji je uređen po njenoj meri i u kojem dominiraju svetli tonovi, bela, roze i krem boja.

Poznato je i da se pevačica redovno fotografiše za društvene mreže ispred ogromnog ogledala koje je ugrađeno duž garderobera u hodniku.