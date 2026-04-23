Predsednik Ukrajine izjavio da je rat u Iranu skrenuo pažnju sa ruske agresije na njegovu zemlju. Ruske snage izvode žestoke udare na svim linijama fronta.

UŽIVO

Šojgu: Zajam EU Kijevu biće još jedan teret za obične Evropljane

Novi evropski zajam Ukrajini od 90 milijardi evra predstavljaće dodatni teret za obične građane Evropske unije, i predstavlja korak ka konačnom gubitku suvereniteta evropskih prestonica, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Ambasadori EU su juče odobrili zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, i 20. paket sankcija protiv Rusije. "Pomenuti troškovi finansiranja kijevskog režima predstavljaće još jedan teret za obične Evropljane, koji se već suočavaju sa značajnim smanjenjem penzionih i socijalnih programa. Dug EU već prelazi 15 biliona evra", rekao je Šojgu u pisanoj izjavi, prenosi RIA novosti.

Vojska Ukrajine prebačena u Sumsku oblast

Jurišni puk ukrajinske vojske koji je nedavno prebačen u Sumsku oblast već trpi gubitke, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

Prema podacima Ministarstva odbrane, ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti grupe "Sever", što obuhvata i Sumsku oblast, u protekla 24 sata izgubili 200 vojnika.

Energodar ponovo na udaru Ukrajinaca

Ukrajinska vojska izvela je novi udar na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearke, rekao je za Sputnjik gradonačelnik Maksim Puhov. Podsetimo, na udaru ukrajinskih snaga sinoć je bila energetska infrastruktura grada.

Gurnuće prst u oko Putinu, a onda nastaje haos?

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je danas da zapadne zemlje uvežbavaju scenarije pomorske blokade i zauzimanja Kaljinjingradske oblasti tokom vojnih vežbi Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF).

DŽABE SE TRUDILI! Kijev teška srca priznao da je apsolutna većina Ukrajinaca vezan za Rusiju

Kada smo analizirali konzumiranje ukrajinskog sadržaja, otkrili smo da, pet godina nakon početka sukoba velikih razmera, 71 odsto Ukrajinaca redovno konzumira sadržaj na ruskom jeziku. I skoro četvrtina njih to čini svakodnevno, izjavila je ukrajinska ministarka kulture.

Ministarka kulture Ukrajine Tatjana Berežna izvestila je da 71 odsto Ukrajinaca i dalje konzumira sadržaj na ruskom jeziku, prenose ukrajinski mediji.

Ceo teks možete pročitati OVDE.

NATO IZVRŠIO NAPAD NA RUSIJU! Moskva zadržava legitimno pravo da uzvrati

Rusija ima legitimno pravo da odgovori ukoliko zemlje NATO svesno ustupaju svoju teritoriju ili vazdušni prostor za napade na rusku teritoriju.

To je izjavio američki analitičar Mark Sleboda u intervjuu za jutjub kanal novinarke Rejčel Blevins.

Komentarišući napade ukrajinskih dronova na lučku infrastrukturu u Ust-Lugi, Sleboda je ocenio da se iza tih operacija ne nalazi samo Kijev, već širi okvir podrške koji, prema njegovim rečima, dolazi iz NATO prostora.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

USISAVA VAZDUH, PLUĆA PROTIVNIKA ODMAH PUCAJU Rusi otvorili vatra pakla u Zaporoškoj oblasti sa monstruoznim oružjem!

Ruska 35. gardijska kombinovana armija, tačnije njene trupe za nuklearno, biološko i hemijsko (NBH) izviđanje i zaštitu, rasporedile su termobaričke raketne artiljerijske sisteme TOS-1A kako bi bombardovale ukrajinske položaje u Zaporoškoj oblasti, gde kopnene snage ostvaruju značajne napretke.

Snimci objavljeni iz naselja Komsomolske prikazuju velike eksplozije, dok se čini da sistemi TOS-1A nanose veliku štetu, piše magazin Military watch.

Termobarička municija koju ovaj sistem ispaljuje funkcioniše tako što raspršuje gasovite oblake hemikalija u vazduh, koji se zatim detoniraju vakuumskom eksplozijom, oslobađajući snažan udarni talas visokog pritiska koji ogromnom silom izvlači vazduh iz zatvorenih prostora. Rezultat je pucanje pluća svih koji se nalaze u blizini.

Sistem TOS-1A se smatra posebno efikasnim sredstvom za neutralisanje jedinica koje se nalaze u zaklonu, a snimci često pokazuju njegovu upotrebu protiv ukrajinskih snaga koje su snažno utvrđene u većim naseljima. Iako koristi gusenične lansere bazirane na šasiji tenka T-72, njegova verzija na točkovima, TOS-2, predstavljena 2020. godine, ima sve veću ulogu u ratu u Ukrajini.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

UKRAJINCI GINU, NATO SKUPLJA POENE! Konačno priznali šta se dešava

Patrik Bolder, strateški analitičar i stručnjak za odbranu, saradnik Haškog centra za strateške studije (HCSS) i bivši potpukovnik Kraljevskog holandskog vazduhoplovstva, govorio je o zajedničkoj proizvodnji dronova.

- Zajednička proizvodnja dronova je pravi potez, jer će u budućnosti postati ključna sposobnost. Holandiji trenutno nedostaju kapaciteti i za korišćenje dronova i za odbranu od njih. I mislim da možemo mnogo da naučimo od Ukrajine zahvaljujući njenom iskustvu iz prve ruke na frontu - rekao je on, prenosi Ukrinform.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

SKANDAL NA FRONTU Ukrajinski komandant ZBRISAO u Nemačku nakon lavine pretnji

Komandant 53. odvojenog izviđačkog bataljona Oružanih snaga Ukrajine pobegao je u Nemačku nakon što je primio pretnje od rodbine nestalih ukrajinskih vojnika koji su bili pod njegovom komandom, saopštili su bezbednosni zvaničnici.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Zelenski: Svaka pauza u ratu je dobra, jer se time prestaje sa gubitkom života

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da misli da je svaka pauza u ratu dobra, jer se time prestaje sa gubitkom života. "Ne znam koliko Rusija ima koristi od ublažavanja sankcija i to je zabrinjavajuće, ali najveći izazov je gubitak ljudi. Ako možete da spasite živote, to je uvek dobro", rekao je Zelenski u intervjuu CNN, koji je objavio na platfomi X.

On je kazao da zato Ukrajina podržava prekid vatre.

"Naravno, trajni mir je najbolji način da se rat završi, ali ako to trenutno nije moguće, svaka pauza je dobra", naglasio je Zelenski.

On je naveo da bi, ukoliko bi strane trupe bile raspoređene duž linije kontakta, Rusiji bilo znatno teže da započne novi rat. "Oni se plaše prisustva savezničkih snaga, baza i međunarodnih predstavnika. Ako nemamo takvo prisustvo, nijedna reč neće da zaustavi Putina", istakao je Zelenski. On je naveo da ako zaista postoji želja da se zaustavi rat, nije siguran da velike sile mogu da budu posrednici. "Ako ste posrednik, ne osećate krivicu. To je veliki problem. Ne prisiljavam nikoga da bira strane. Ali ako želimo da završimo rat, moramo da kažemo Putinu da nije u pravu. Nisam siguran da dijalog zasnovan na kompromisu funkcioniše", rekao je Zelenski.

"Mislim da predsednik Tramp, predsednik Si, premijer Modi i drugi veliki svetski lideri moraju da kažu Putinu da mora da zaustavi ovaj rat. Ne mogu da govore Ukrajini 'morate da zaustavite rat'. Mi se branimo. Mi nismo agresori. Da zaustavimo šta? Svi zajedno moramo da zaustavimo Putina. Šta znači biti veliki lider? To znači zaustaviti rat diplomatijom", naglasio je predsednik Ukrajine.

On je naveo da je Ukrajina potpisala tri velika bezbednosna sporazuma sa zemljama Bliskog istoka - ugovore o dronovima sa Saudijskom Arabijom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Oni će se pretočiti u brojne ugovore sa privatnim i javnim sektorom Ukrajine. Spremni smo da isporučimo, pre svega, našu stručnost. Zatim obuke i softver za integraciju različite vojne opreme u jedan sistem, kao i jeftine dronove i zajedničke proizvodne linije", poručio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, jedan šahid može da košta između 80.000 i 130.000 dolara.

"Njega bi trebalo uništavati ne raketom od tri do četiri miliona dolara, već presretačem od 10.000 dolara. Želimo da pomognemo da se odbrane. I nastavićemo da gradimo takva partnerstva sa drugim državama", naglasio je Zelenski.

On je rekao da smatra da sve to treba podeliti i sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Bio bih ponosan ako bismo to mogli da uradimo, jer smo veoma zahvalni SAD na podršci", poručio je predsednik Ukrajine.

Tanjug

Slovačka prima naftu iz "Družbe" Slovačka je od protekle noći počela da prima sirovu naftu preko naftovoda Družba, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije te zemlje. "Danas u 2 sata ujutru nastavljen je prijem nafte u Slovačku preko naftovoda Družba", navodi se u saopštenju ministarstva, koje prenosi Rojters. "Ukrajinci trpe gubitke u Sumskoj oblasti" Jurišni puk ukrajinske vojske koji je nedavno prebačen u Sumsku oblast već trpi gubitke, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama. Prema podacima Ministarstva odbrane, ukrajinska vojska je u zoni odgovornosti grupe "Sever", što obuhvata i Sumsku oblast, u protekla 24 sata izgubili 200 vojnika. Ruska PVO je tokom noći oborila 154 ukrajinska drona Kako se precizira u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Nižegorodske, Rostovske, Samarske oblasti, Krima i Azovskog i Crnog mora. U međuvremenu, gubernator Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev je saopštio da je u napadu drona jedna osoba poginula. Energodar ponovo na udaru Ukrajinaca Ukrajinska vojska izvela je novi udar na Energodar, grad u neposrednoj blizini Zaporoške nuklearke, rekao je za Sputnjik gradonačelnik Maksim Puhov. Podsetimo, na udaru ukrajinskih snaga sinoć je bila energetska infrastruktura grada. Lansirano 100 "Šaheda"; Upozorenje: "Još su na nebu" Tokom noći ruske trupe napale Ukrajinu sa 155 jurišnih bespilotnih letelica tipa "Šahed", "Gerber", "Italmas" i drugih tipova dronova, od kojih je oko 100 bilo "Šaheda". Ovo je saopštilo Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine. Protivvazdušna odbrana neutralisala je 139 ruskih dronova na severu, jugu i istoku zemlje. U napadu je pogođeno 11 jurišnih bespilotnih letelica na devet lokacija. Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine upozorile su da je od 08:00 časova nekoliko ruskih dronova ostalo na nebu iznad Ukrajine. Porastao broj poginulih u Dnjepru Broj poginulih u ruskom napadu na Dnjepar porastao je na tri, potvrdio je šef Dnjepropetrovske OVA, Aleksandar Ganža. "Spasioci su upravo pronašli telo još jedne osobe u višespratnoj zgradi oštećenoj neprijateljskom vatrom", rekao je Ganža. U napadu je ranjeno desetoro ljudi, među kojima je dvoje dece. (Ukrinform)

Zelenski: Nije se razgovaralo o "Donilendu", samo da ne bude "Putinlenda"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio je na medijske izveštaje da su ukrajinski pregovarači navodno predložili da se neokupirani deo Donjecke oblasti nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa.

Kako je izvestio dopisnik Unijana, Zelenski je ovo objavio tokom onlajn brifinga na WhatsApp-u.

"Tokom mojih pregovora nije bilo drugih termina osim Donjecka oblast, Luganska oblast, naš Donbas i ukrajinska teritorija. Shodno tome, postoje dokumenti koji sve to preciziraju", naglasio je Zelenski.

Istovremeno, kako je rekao, u vezi sa drugim imenima, on ne može da komentariše bilo kakve dijaloge različite prirode između stranaka.

"Po mom mišljenju, najvažnije je da Donjecka i Luganska oblast ostanu ukrajinska teritorija. I tako je. Da ne bude 'Putinlenda'. To je ono što je najvažnije, mislim", primetio je Zelenski.

Prema pisanju Njujork tajmsa ukrajinski zvaničnici su navodno predložili da se neokupirani deo Donbasa nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa. Ovo je navodno izrečeno tokom pregovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Očigledno je da je to bio pokušaj da se Tramp skloni na stranu Ukrajine, kako ne bi vršio pritisak na Kijev da preda ovaj "Donilend" Rusima.

(Unijan)