Pevačica Jelena Karleuša žustro je osudila koleginice Aleksandru Prijović, Teu Tairović i Mariju Mikić što nose budne od pravog krzna.



Prijovićeva, Tairovićeva i Mikićeva pojavile su se na koncertu Emine Jahović, koji je nedavno održan u Sava centru, u krznenim bundama.

Jelena Karleuša, koja ne jede proizvode životinjskog porekla i ne nosi pravo krzno, osudila je stajlinge pevačica.

- Samo ružne žene nose pravo krzno! Lepe i plemenite žene nose veštačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje. Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se njenim krznom učiniti da budu nekome lepe. Zapravo, biće još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena bez mozga i srca - napisala je Karleuša na Fejsbuku.

