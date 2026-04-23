Nakon što je nedavno Veljko Ražnatović na svom Instagram profilu objavio fotografiju svog najstarijeg sina Željka, na kojoj su se savršeno ocrtavale pločice na stomaku, ostavivši sve u neverici, mreže su bukvalno eksplodirale.

Ponosni tata je tada uz fotografiju kratko poručio "Sila", ali se čini da mali sportista nastavlja da pomera sve granice.

Iako je Veljko već uveliko uveo sina u svet boksa, pokazujući mu prve tehnike i vežbe, najnoviji snimci govore da mali Željko sada trenira udarnički.

Ne samo da trči na traci najvećom mogućom brzinom, već navlači rukavice i snažno sparinguje, udarajući u boksersku vreću kao pravi profesionalac.

Njegove vežbe prati Veljko putem video poziva, odakle ga bodri. O tome u kakvoj je kondiciji dečak lično je pokazao Veljko kada je jedan njegov trening objavio na Instagramu.

