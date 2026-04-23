Popularni voditelj "Elite", Darko Tanasijević, u emisiji "Istina ili klik" otvorio je dušu o potcenjivanju profesije voditelja rijaliti programa, ali i o zamršenom odnosu sa kolegom Milanom Miloševićem.

Bez dlake na jeziku progovorio je o težini posla koji obavlja, ističući da mnogi, pa čak i kolege iz branše, nemaju predstavu kroz šta on i njegova ekipa prolaze svakodnevno.

- Mene najviše nervira to što voditelje i novinare koji rade rijaliti potcenjuju, ne ovako samo obični neki ljudi, odnosno gledaoci već i kolege iz naše branše. Svakom ko tako misli, ja bih poručio: "Dođi, evo, budi na mom mestu nedelju, dve, budi na mestu Ivane Šopić, Dušice, Milana, Ane, Maše, pa probaj i hajde da vidimo tebe." Dakle, to je 10 meseci angažmana na tom projektu. Ti pratiš razvoj situacije, pratiš živote 50-ak ljudi svakodnevno, onda rad noću, live program noću koji počne u 10 uveče završava se u 5:30 ujutru. Izvoli pa probaj. Komunikacija sa 50-oro ljudi istovremeno u situacijama i okolnostima koje ti ne možeš ni da pretpostaviš da očekuješ, kada su tužni, kada su hiperveseli, kada su ultra ljuti, besni i tako dalje. Za to treba imati šlifa, treba imati živaca, treba posvetiti mnogo vremena i mnogo, mnogo energije i truda, a opet se potruditi da u svemu tome ostaneš negde dosledan, dostojanstven i da zadovoljiš sve neke profesionalne kriterijume i norme - iskren je bio Darko.

"Milan Milošević i ja se ne družimo"

Darko se zatim osvrnuo i na spekulacije o sukobu sa kolegom Milanom Miloševićem, priznajući da je među njima bilo varnica.

- Ne družimo se, ne stižemo da se viđamo. Nas dvojica smo u jednom trenutku imali možda, pa ne tako lepu energiju među nama, ali nije to bilo ništa spektakularno i skandalozno. Više su to novinari sve pravili, postojale su te neke možda peckalice izjave i neke sitne provokacije, pa reći ću prevashodno sa njegove strane. Onda se ja malo upecam pa odgovorim, ali to su neka davna prošla vremena. Ne družimo se jer prosto on radi noću, kad on ne radi radim ja ili neko drugi od kolega. Tako da se privatno intenzivno ne družimo, ali se čujemo redovno. Najčešće je u vezi sa poslom, u vezi sa razmenom informacija, pa i ovako nešto privatno. Međutim kad god se vidimo, tu je uvek strava energija - zaključio je Tanasijević za Alo!

