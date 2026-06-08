Voditeljka Slađana Tomašević je na društvenoj mreži Instagram otkrila jednu situaciju pred emisiju "Beogradska hronika" koju nismo mogli da vidimo u programu.

Tokom uključenja reporterka Sanja Belović je zbog kiše prekrila lice, zbog čega je usledila interesantna reakcija voditeljke koja je insistirala da skine odevni predmet s glave.

- Skini to sa glave, Sanja, jesi ti normalna? Sanja, šta radiš kod Bajlonijeve pijace na prvom uključenju, Sanja? - rekla je voditeljka.

- Nije to Bajlonijeva nego kod Despota Stefana da bismo stigli na drugo, ne brini - odgovorila je reporterka.

- Dobro. Evo stajem, dobro. Kaća... Sanja, skini to s glave bre - ponavljala je Slađana.

- I zadržavam se ovde jer tu završavam posao - odgovorila je Sanja.

- Pričaj, Kaća, izvini. Sanja, skidaj to s glave bre, ne možeš tako zabrađena u program. Nisi ti, Kaća, sporna nego Sanja. Sunčice, reci, recite joj da skine ovo bre, ne može ovako zabrađeno - rekla je Tomaševićeva.

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