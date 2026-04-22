Da je ludilo koje vlada na srpskim univerzitetima i fakultetima široko rasprostranjeno i da je uzelo maha, poznato je već skoro godinu i po dana. Sekta puna besposličara i narkomana, zahvaljujući studentskim indeksima koje imaju, iako neki "studiraju" i po 10 godina, umislili su da mogu na visokoškolskim ustanovama da rade šta žele. Na početku blokada fakulteta, Studentske parlamente su proglasili nelegitimnim, iako je istina upravo suprotna i to su jedina zvanična, zakonom priznata tela. Danas, 15 meseci kasnije spremni su da izazovu krvoproliće prilikom izbora za članove te iste institucije koju su proglašavali nelegitimnom.

Razlog leži u novcu. Jednostavno, dotacije i donacije kojima su hranjeni i punjeni su prestale, a politička kampanja mora da se nastavi. Za te svrhe, smatraju oni, najbolji je državni budžet, koji je nepresušni izvor o koji se okoristi svaki blokader kada donacije presahnu.

"Je l' to samo forma, ili Studentski parlament ima neku suštinsku moć?", pitala je propagandistkinja blokaderskog "megafona" u svom podkastu jednu blokaderku.

"Studentski parlament ima moć, pored toga što imaju dosta veliku... odnosno, finansije su dosta dobre, samom Studentskom parlamentu. Otprilike 19 miliona dinara ima naš parlament. Svi Studentski parlamenti imaju određene finansije, ali naš, koliko mi znamo, ima najviše para", rekla je Jana Nedeljković, blokaderka sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Da je blokaderima bitno to da u svrhe svoje političke kampanje iskoriste budžetska sredstva potpuno je jasno i kada se setimo šta je govorio filozof Filip Grbić samo dan pre pogibije nesrećne studentkinje Milice Živković na Filozofskom fakultetu.

Grbić je tada detaljno objasnio da su slušaonice, učionice i amfiteatri fakulteta pretvoreni doslovno u izborne štabove blokaderske liste. Da je to zaista tako, javnost je mogla da se uveri kada su isplivali snimci i fotografije sa većine fakulteta, koje su blokaderi pretvorili u neki vid kasarni, gde su spavali, skladištili pirotehnička sredstva i vatromete, a već mesecima na tim mestima razgovaraju isključivo o političkim potezima i kako da naštete Srbiji.

Za taj posao, da bi se kampanja uništenja Srbije privela kraju, ključna su finansijska sredstva, koja očito polako nedostaju, s obzirom da je većina naroda okrenula leđa sekti, a što se moglo videti na nedavno održanim lokalnim izborima, gde je vladajući SNS do nogu potukao blokadere sa 10:0.

Kada znamo sve to, jasnije je zašto Jana Nedeljković govori o novcu Studentskog parlamenta, ali je jednako važna i "moć" te institucije. Kako je svedočio profesor Čedomir Antić, tek oko 7.000 studenata od preko 200.000 njih u Srbiji je učestvovalo u blokadama i kreiranju blokaderskog pokreta.

Preostalih najmanje 193.000 je sve vreme smatralo da su "plenumi" nelegitmna tela, a da su blokaderi na njihovim fakultetima zapravo otmičari, kriminalci koji su ih zaposeli.

Upravo to je drugi razlog zbog kojeg blokaderi sa Medicinskog fakulteta, ali i svih drugih fakulteta u Srbiji, sada pokušavaju da otmu legitimne institucije, na prvom mestu Studentski parlament. Na isti način tzv. zborove građana, paramilitarna tela koja su napravili prošle godine u svrhu kontriranja opštinama-državnim institucijama, u jednom trenutku će pokušati da prevedu u legalne tokove.

Rušenje institucija države Srbije nije uspelo. One su opstale bez obzira na sve pokušaje da ih razvale. Pokušaj stvaranja paralelnih "institucija" poput plenuma i zborova protekao je tako da je većina građanstva zbunjeno gledala šta to pokušavaju da urade anarhisti koji su zaludeli jedan deo mladih ljudi.

Na kraju, njihova jedina nada je da uđu u institucije i da ih preuzmu iznutra, jašući i sisajući državni budžet u političke svrhe. To ne sme da im bude dozvoljeno, kao što nije dozvoljeno ni da se sruši Srbija u prethodnih godinu dana.

