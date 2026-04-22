Podgoričanka Jelena Radonjić (45), rođena sestra Vladimira Tomovića, prvostepeno je osuđena na dve i po godine zatvora.

Pred Osnovnim sudom u Podgorici osuđena je zbog počinjenog krivičnog dela – teška dela protiv opšte sigurnosti.

Incident zbog kog je Radonjićeva osuđena dogodio se 30. juna 2025., kada je automobilom probila rampu na ulazu u plato Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i na stepeništu naletela na dve ženske osobe.

U ovom stravičnom incidentu državljanka Turske Kursha Borben (44) zadobila je teške telesne povrede, dok je devojka Jovana Radović (22) prošla sa lakšim povredama nakon pregleda u Kliničkom centru. Uviđaj je tada obavio tužilac ODT Podgorica Ivan Bojanić.

Jelena Radonjić uhapšena je iste noći kada se incident dogodio i od tada se neprekidno nalazi u pritvoru.

Pre donošenja presude, pritvor joj je bio produžavan zbog opasnosti da bi, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla ponovo doći u posed automobila i ponoviti krivično delo protiv opšte sigurnosti, čime bi mogla da povredi još osoba.

Njen advokat Mladen Tomović tada je izjavio da je vanraspravno veće Osnovnog suda odbilo njegovu žalbu na rešenje o zadržavanju u Istražnom zatvoru.

