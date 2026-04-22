Mađar smatra da bi region mogao da povrati svoj uticaj, oslanjajući se i na zajedničku istoriju iz vremena Austrougarske.

Peter Mađar najavio je da će produbiti odnose sa susedima, pre svega sa Austrijom sa kojom Mađarska ima jake ekonomske veze i zajedničko istorijsko nasleđe, podseća portal Politiko.

"Nekada smo bili u istoj državi, a Austrija je važan ekonomski partner Mađarske. Želim da dodatno ojačamo odnose iz istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga", rekao je Mađar posle pobede nad Viktorom Orbanom na izborima.

Obećao je da će poboljšati odnose sa Evropskom unijom, ali želi da to uradi uz jači blok zemalja Centralne Evrope.

Te države, kaže, dele slične stavove o ekonomiji, kulturi i pitanjima kao što su migracije i energetika. Većina njih, osim Poljske, dosad su bile spremne da sarađuju i sa Rusijom.

Konkretan predlog Mađara

Mađar je, takođe, predložio konkretan korak – da se Višegradska grupa (Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka) poveže sa inicijativom Austrije, Češke i Slovačke.

"Verujem da je to u interesu svih naših zemalja", rekao je Mađar, koji je najavio da će, kao premijer, prvo posetiti Varšavu i Beč.

Austriju vidi kao prirodnog saveznika, a od Poljske želi da nauči kako da obnovi odnose sa EU i deblokira evropske fondove.

Jedan od glavnih ciljeva mu je da Mađarska od EU dobije oko 18 milijardi evra zamrznutih sredstava, kao i dodatan novac za odbranu.

Austrija je, prema ocenama diplomata, otvorena za jaču saradnju, jer bi zajedno imale veći uticaj u EU.

