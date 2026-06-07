Stjuardesa Barbara Bačilijeri ilustruje otkrila je najveće greške koje putnici prave kada pokušavaju da spavaju na dugim letovima i istakla da neki položaji mogu biti veoma opasni.

Barbara Bačilijeri, koja je 14 godina radila kao sjuardesa, poručila je putnicima šta nikako ne treba raditi u avionu.

Opasni položaji za spavanje

Ona kaže da neki popularni položaji za spavanje mogu biti neudobni, nehigijenski, pa čak i opasni. „Iako putnici spavaju na veoma čudne načine u avionu, postoje neke stvari koje bi vas mogle dovesti u opasnost“, rekla je Barbara.

„Nemojte spavati na podu aviona. Tepih je veoma prljav i morate da vežete pojas.“

Bivša stjuardesa je takođe upozorila putnike da ne sede unazad na svom sedištu dok pokušavaju da spavaju. Tridesettrogodišnjakinja je rekla da bi putnici trebalo dvaput da razmisle pre nego što naslone svoja sedišta ako osoba iza jede, jer bi to moglo da raznese hranu i piće.

Objasnila je da je to zato što je stočić pričvršćen za sedište ispred. Barbara je takođe savetovala da ne spavate sa glavom nagnutom ka prolazu.

Rekla je: „Ne spavajte ležeći sa glavom u prolazu. Stjuardese mogu slučajno da udare u vas kada prolaze sa kolicima.“

Takođe je pozvala putnike da ne spavaju rašireni preko naslona za ruke ili sa glavom direktno na stočiću. Barbara je rekla da površine mogu biti prljave i da mogu stvarati neugodnosti drugim putnicima. Rekla je: „Ali pre svega, nemojte spavati dvoje u krevetu na istom sedištu.“

Saveti za putnike

U jednom videu Barbara je opomenula putnike da ne ostavljaju korišćene maramice u džepu sedišta.

Rekla je: „Ovaj džep je veoma teško očistiti, bolje je staviti ih u kesu i kasnije baciti. Verovali ili ne, mnogo sam toga videla u avionu.“

Barbara takođe preporučuje stavljanje tečnosti u zaštitne silikonske kesice kako bi se sprečilo prosipanje u ručnom prtljagu. A roditelji bi trebalo da izbegavaju menjanje pelena na stočićima. Rekla je: „Ne menjajte bebi pelenu na stočiću u sedištu - smetaćete drugim putnicima.“

Neobična pravila za kabinsko osoblje

Kada je u pitanju hrana, Barbara predlaže da unesete grickalice u avion u slučaju da turbulencija prekine usluge obroka. U još jednom viralnom videu, Barbara je otkrila nekoliko iznenađujućih pravila kojih, kako tvrdi, kabinsko osoblje mora da se pridržava dok je u uniformi.

Dodala je: „Ljubljenje i javno iskazivanje naklonosti su zabranjeni. Takođe nam je zabranjeno pušenje, bilo da je u pitanju duvan ili elektronske cigarete.

„A nijednom članu kabinskog osoblja koji je nedavno prestao da puši, nije dozvoljeno ni žvakanje žvake. Pijenje kafe na kapiji za ukrcavanje je takođe zabranjeno. I naravno, alkohol je strogo zabranjen.“, dodala je Barbara, prenosi Mirror.