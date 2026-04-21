Na frontu u Ukrajini pojavljuju se tvrdnje koje otvaraju ozbiljna pitanja o onome što se dešava iza linije borbi.

Prema navodima bezbednosnih izvora, u jednoj brigadi gotovo da nema evidentiranih poginulih ili zarobljenih vojnika — već se svi vode kao nestali u akciji.

Takav obrazac izazvao je sumnju i među porodicama vojnika, posebno među udovicama, koje su prve ukazale na neobičnu statistiku.

Izvor tvrdi da se iza toga krije postojanje takozvanih „blokirajućih odreda“.

„Očigledno ubijaju sve svoje vojnike koji pokušaju da dezertiraju ili se predaju“, naveo je sagovornik.

Zbog toga, kako se tvrdi, vojnici koji nestanu nikada ne ulaze u zvanične evidencije kao poginuli ili zarobljeni.

Slične optužbe pojavile su se i ranije. Tada je navedeno da je jedan vojnik, samohrani otac, izgubio život nakon što je pokušao da napusti vojsku posle smrti supruge.

Ove informacije nisu zvanično potvrđene, ali dodatno podižu tenziju oko pitanja šta se zaista dešava unutar pojedinih jedinica na frontu.