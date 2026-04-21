Hanka Paldum, gostujući u jednom podkastu, optužila Svetlanu Cecu Ražnatović da joj je bez pitanja uzela pesme.

Kao što je već poznato Ceca je devedesetih godina otpevala nekoliko pesama koje su već tada bile interpretirane od strane njenih starijih kolega, a među njima i tri koje je otpevala Hanka Paldum: "Tražio si sve", "Volela sam, volela"...

Ceca je od navedenih slabo zapaženih pesama napravila evergrinove. Pesme "Volela sam, volela" i "Tražio si sve" su delo rokera Milića Vukašinovića, a duet "Crni sneg" je prvobitno otpevao autor pesme Hari Mata Hari zajedno sa Hankom Paldum, a onda ju je prodao Ceci, koja je istu otpevala sa kolegom za album "Ceca 2000" objavljen u decembru 1999. godine.

Na društvenim mrežama isplivao je deo intervjua koji je Ceca tom prilikom dala, a u kom se novinar dotakao Hanke Paldum koja je i tada pokazivala otvoreno nezadovoljstvo time što je Hari Mata Hari pesmu prodao Ceci:

- Šta imaš da kažeš na optužbe Hanke Paldum koja krivi Harija što ti je dao pesmu?

- Pa to joj jedino i preostaje, samo da kuka! - odgovorila je Ceca.

Podsećamo, Milić Vukašinović je ljut zbog Hankinih reči jer je Ceca uredno platila sve što je trebalo i tražila dozvolu autora.

- Tada je bio rat u Bosni i ja sam bio bez struje i telefona, Arkan je pokušavao da dođe do mene zbog tih pesama, ali je na kraju došao do mog menadžera na Palama i tražio da ih kupi, i ona ih je otpevala. Arkan je te pesme platio i meni se debelo odužio. Zvao me je kada se malo smirio rat i obezbedio mi je da spavam pola godine u hotelu Jugoslavija, dobio sam sobu da živim. On je bio zaljubljen u moje pesme, posebno te dve koje je Hanka otpevala - izjavio je roker za Informer.

Kako je dodao, Ceca je uredno platila pesmu koju je otpevala i od koje je stvorila veliki hit.

- Inače, to nije nikakav problem kada neko otpeva pesmu koja je već izašla, ako se to pošteno plati autoru kao što je u ovom slučaju. On i Ceca su meni uslugu napravili time što su uzeli te moje pesme i od njih napravili antologiju.

Miliću nisu jasne Hankine reči o Ceci, jer, kako ističe, Ražnatovićeva je od pesama napravila hit i produžila njihov vek trajanja.

- “Tražio si sve” i “Volela sam, volela” su pesme kojima je Ceca produžila vek jer ove mlađe generacije nisu ni čule niti znaju da ih je Hanka ikada otpevala. Ne znam zašto se ona buni, treba da bude zahvalna Ceci što je te pesme uvela u antologiju. Kada sam bio na njenom koncertu na Ušću i video kako deca pevaju te pesme ja sam se ježio. Te dve pesme su najveći ženski hitovi svih vremena. Hanki sam uradio tri albuma ali ne mogu da se porede sa uspehom koji je Ceca napravila sa ove dve pesme.

