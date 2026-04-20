Ivan Milinković, nekadašnji pevač grupe "Legende", čiji je otac bio organizator Titove sahrane, godinama intrigira javnost svojim brakom sa suprugom Milicom

I dok se često spekuliše o njihovom odnosu, pevač ne krije da uživa u mirnom porodičnom životu, daleko od gradske buke, u svojoj vili na Kosmaju, gde se posvetio prirodi i uzgoju voća i povrća.

Ipak, ni njihov brak nije bez simpatičnih situacija, o kojima danas govori sa osmehom.

Gostujući u emisiji "Magazin In", Ivan je iskreno priznao da mu, kao i svakom muškarcu, ne promakne kada vidi atraktivnu ženu.

- Naravno da sam bio u prilici da pogledam u neku ženu. Evo jednog primera, bili smo u žiriju jedan poznati pevač i ja, naišla je jedna devojka koja je danas jako poznata, a tada je bila na audiciji. Naša reakcija bila je spontana. Kažem: "Čoveče, face su nam na ekranu ovolike", naravno reagujemo na prvu loptu, kao muškarci - priznao je Milinković kroz smeh.

Međutim, ta reakcija nije promakla njegovoj supruzi, koja je sve pomno pratila na malom ekranu.

- Kad sam stigao kući, žena me je dočekala i rekla: "Milinkoviću, oči ti ispale!" - ispričao je pevač, čime je izazvao salve smeha u studiju.

BONUS VIDEO: