Jelena Karleuša izdala je zvanično saopštenje na društvenoj mreži Facebook u kome pevačica navodi da je došlo do prekida saradnje sa produkcijskom kućom kojoj je bila verna čak 20 godina.

- Nove pesme koje spremam i koje će obeležiti 30 godina moje karijere, ovog puta neće, kad je reč o aranžmanima, raditi dosadašnja produkcijska kuća. Radiće ih Damir Handanović i Nemanja Antonić. Damir je decenijski hit mejker a Nemanja je pretalentovani producent, kompozitor i pevač za koga smatram da peva najbolje na ovim našim prostorima - napisala je Jelena.

Sa njima je sarađivala više od 20 godina i imali su njeno poverenje da zajedno stvaramo antologijske hitove na Balkanu.

- Vreme je za nove mlade ljude i potpuno novi moderni zvuk, sa kojima ću se potruditi da narednih 30 godina obeležim novim hitovima i uspesima - napisala je Jelena.

Podećanja radi, fotograf Dejan Milićević je u odličnim odnosima i sa Jelenom Karleušom i sa Cecom Ražnatović, a kada je jednom prilikom upitan da bira između dve pevačice, on je rekao:

- Ne pričamo o saradniku, trenutnom šminkeru, frizeru, stilisti, pričamo o živim legendama. Živa legenda je Dejan Milićević , kao i Ceca i Jelena Karleuša, mi uopšte ne gledamo na to ko šta kako, znamo se preko trideset godina, o čemu mi pričamo? Nije to neko ko ti je doneo picu, ili da nešto uradi, promrlja i ode. Govorimo o titanima estrade, mi se međusobno poštujemo. Volim ih i poštujem obe, slikao sam ih obe kada su bile trudne - ispričao je fotograf.

"Svašta smo mi prošli zajedno"

- Svašta smo mi prošli zajedno, a to što imaju između sebe je njihova privatna stvar. Obe obožavam. Svakoj dajem različitu energiju i različiti pristup, ne tretiram ih isto, svakoj dajem određeni deo mog umetničkog viđenja. Ne želim da se turam u saradnike – rekao je Dejan ranije i otkrio ko je lakši za saradnju.

– Najlakša za saradnju je definitivno Ceca, s njom je sve najbrže, obožavam trio Ceca, Saša Matić i Mile Kitić. Oni samo što kraće i brže, da što pre šibaju kući. Ceca mi beži sa seta, stalno ima neke izgovore, kad dođe trudimo se da uradimo što više promena jer vidim da joj je lagano nogica u viskom startu, nema ona puno strpljenja za slikanje – otkrio je slavni fotograf.

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