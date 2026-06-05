Iako se u javnosti godinama predstavlja kao Željko Bebek, ovo nije pevačevo pravo ime.

Svojevremeno je javno otkrio da se zapravo ne zove Željko, te istinom mnoge šokirao.

- U stvari sam Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad ljudi to pročitaju, onda kažu: "Mislio sam da si ti Željko". Kad smo sarađivali ovde u studiju, pa kad bismo hteli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet.

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