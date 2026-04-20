Namere saveznika Sjedinjenih Država u Evropskoj uniji da razvijaju nuklearne kapacitete su destruktivne za režim neširenja nuklearnog oružja.
To je izjavio zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
Njegove reči prenosi PIR centar.
-To je izuzetno provokativno i destruktivno za režim neširenja nuklearnog oružja – naglasio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova.
Rjabkov je ranije rekao da rizik od nuklearnog sukoba nije potpuno eliminisan i da ruska strana šalje signale Sjedinjenim Državama o svojoj spremnosti da „ozbiljno pregovara“.
Komentari (0)