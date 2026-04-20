U prvoj emisiji četvrtog kruga popularnog muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", gledaoci su imali priliku da uživaju u pravom spektaklu.

Pet neverovatnih kandidata predstavilo se na sceni, dokazujući da su sasvim zasluženo stigli do četvrtfinala, ali će samo troje od njih nastaviti svoje muzičko putovanje ka finalu.

Odluku o tome ko ide direktno dalje saopštila je Mis Srbije, Simona Manojlović, koja je obradovala Sinana Bahtijarevića i Žarka Stolića, proglasivši ih prvim polufinalistima ove sezone "Nikad nije kasno".

Žiri nije štedeo reči hvale za ove talentovane pevače.

Žarko Stolić je u potpunosti opravdao očekivanja i bio na visini zadatka, zbog čega je nagrađen komentarom:

-Bravo, predivno - dobio je sve pohvale.

Sa druge strane, Sinan Bahtijarević je svojim nastupom potpuno oduševio stručni žiri, koji mu je poručio:

-Bravo majstore, ovo je nestvarno - pohvalili su ga oni.

Međutim, borba za preostalo mesto u polufinalu se nastavlja.

Preostala tri kandidata, Davor Kasapović, Emica Ilić i Slavka Francuski, sada zavise isključivo od glasova publike.

Slavka Francuski je posebno skrenula pažnju na sebe maestralnim izvođenjem hita Šemse Suljaković, nakon čega su joj članovi žirija poručili da je pred njom velika karijera.