Helena Ocokoljić, ćerka Lidije i Predraga Ocokoljića i sestričina pevačice Svetlane Cece Ražnatović, nedavno je proslavila 21. rođendan, a javnost je imala priliku da vidi kako danas izgleda ova mlada lepotica.

Snimak iz salona objavio je poznati frizer i njihov prijatelj Stevan Radivojević, koji je bio zadužen za njen stilizovani izgled.

Za ovu priliku Helena je odabrala glamurozan stil, sa bujnim, stilizovanim loknama i profesionalnom šminkom koja je dodatno naglasila njenu lepotu.

Ovaj prizor nije ostavio ravnodušnom ni njenu sestru Anastasiju Ražnatović, koja je odmah prokomentarisala objavu rečima: "Najlepša na svetu".

Još jednom je potvrđeno koliko su sestre bliske, dok su fanovi nizali komplimente na račun njenog izgleda, ističući da je izrasla u prelepu devojku.

"Moja mama je najstrožija u porodici"

Jednom prilikom bila je gošća u emisiji kod svoje tetke Cece Ražnatović.

U svom prvom intervjuu, Helena je bez zadrške govorila o porodici Ražnatović i otkrila ko je najstroži, sa kim se najviše svađa i kakva je njena tetka.

-Mislim da je moja mama najstroža u porodici. Prema mom bratu Viktoru je možda najstroža, pogotovo kada je škola u pitanju. Viktor je osoba koja je u fazonu da ima vremena za sve. Ako sutra ima test, on će biti opušten i reći: "Pa imam celu noć do testa". Totalna je flegma. Mi smo jako skladna porodica, puna ljubavi. Ništa ne može da nas razdvoji - istakla je ona.

Takođe ne krije da svoju tetku voli najviše na svetu, ali ističe da joj to što je "Cecina sestričina" ponekad teško pada, jer ljudi često stvore predrasude kada to čuju.