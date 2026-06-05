Na pohvale francuskog predsednika Emanuela Makrona odgovorio je da je Makron „bolji političar od njega“.

Vučića su prvo pitali da prokomentariše izjavu Emanuela Makrona, koji je rekao da je Srbija ključna zemlja na Balkanu, i da je urađen ogroman posao na putu ka EU.

- Što ste se vi toliko uzbudili? Imali smo dobre razgovore, bili su predsednik Makron, kancelar Merc, gospođa Fon der Lajen, imali smo veoma produktivan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Verujem da ćemo videti napredak Srbije na evropskom putu, i mi moramo na tome da radimo. Ono što je rekao Makron, to je da svi primećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam srećan zbog toga - kazao je on.

Naglasio je da je imao seriju odličnih razgovora, sa Rumenom Radevim, Babišom, Ficom, a da ga tek čekaju razgovori sa poljskim, irskim i holandskim premijerima, kao i austrijskim kancelarom.

- Dugo sam razgovarao sa Edijem Ramom sinoć, sa Plenkovićem. Za mene je najvažnije da obezbedimo investicije, da se borim za interese građana Srbije, da ljudi u Srbiji vide da mogu da žive bolje - naglasio je Vučić.

Predsednik na pohvale Makrona kaže da je francuski lider bolji političar od njega.