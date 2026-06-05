(Autor: T.K.)

Na pitanje novinara Alo! da prokomentariše navode blokadera kako je "izolovan od strane EU", nakon što ga je Makron nahvalio, Tramp citirao a Si Đinping odlikovao, Vučić kaže:

"Što ste navalili da stalno imate taj defanzivni pristup? Je l' vi stvarno verujete da oni misle da su u pravu? Vidite se sa svima, nekad prođe sedam dana, nekad prođe sedam meseci, je l' vi radite svoj posao? Onaj ko ne radi ništa može da kibicuje i dobacuje svakog dana. On može da govori šta mu je volja, svakoga dana. Onaj koji radi, on je uvek nedovoljno čist, umrljan prljavištinom i znojem. Ali njegov posao je da uvek radi za svoj narod, nema tu velike filozofije. Za mene je strašno važno da nastavimo da radimo, važno da rast ide dobro, 3,2 smo imali u prvom kvartalu, nadam se da to možemo da očuvamo do kraja godine. U aprilu smo imali 4 odsto stopu rasta. Pojačali smo izdavanje građevinskih dozvola, još nam se to ne vidi ali videće se u drugoj polovini godine i verujem da je to najvažnije", rekao je Vučić za Alo!

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