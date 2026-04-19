Preminuo muškarac koji je juče ujutru povređen u saobraćajnoj nezgodi u blizini Osnovne škole "Moma Stanojlović" u Kragujevcu.

Prema dostupnim informacijama, do nezgode je došlo kada je pešak prelazio kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, nakon čega je na njega naletelo putničko vozilo.

Vozaču je određeno zadržavanje, a kako se saznaje, večeras će biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu, gde će biti saslušan u okviru dalje istrage.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ove nesreće biće utvrđene tokom istrage, prenosi kragujevački portal Ucentar.