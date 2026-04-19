Darko Lazić se ne miri sa tragičnim gubitkom brata Dragana koji je stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći.

Sada se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu, gde je objavio Draganovu fotografiju, a ujedno i saopštio prijateljima da će se danas održati pomen od 40 dana.

-Rođeni, znam da si među njima, sutra prolaziš kroz vrata raja- napisao je sinoć Lazić, te otkrio da će se pomen održati na groblju u Brestaču sa početkom od 10 časova.

Kaća se ne odvaja od njega

Kako bi skrenuo misli Darko je otišao u teretanu kako bi i fizički i psihički osnažio sebe.

Nedavno je objavio fotografiju na kojoj trenira zajedno sa suprugom Kaćom.

Kaća je pozirala ispred ogledala, a u jednom trenutku Darko joj se pridružio s leđa te je pozirao sa njom pokazavši mišiće.

Ako je suditi po snimku, pevač je u sjajnoj formi i posvećeno radi na treningu snage, što je Kaća pokazala u narednom storiju, gde on diže šipku.U jednom trenutku kada je pokazao bicepse, Darko je poljubio u obraz Kaću, pokazavši time koliko je voli i poštuje, te da mu njena prisutnost čak i na treninzima prija.

