Darko Lazić se ne miri sa tragičnim gubitkom brata Dragana koji je stradao 11. marta u saobraćajnoj nesreći.
Sada se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu, gde je objavio Draganovu fotografiju, a ujedno i saopštio prijateljima da će se danas održati pomen od 40 dana.
-Rođeni, znam da si među njima, sutra prolaziš kroz vrata raja- napisao je sinoć Lazić, te otkrio da će se pomen održati na groblju u Brestaču sa početkom od 10 časova.
Kaća se ne odvaja od njega
Kako bi skrenuo misli Darko je otišao u teretanu kako bi i fizički i psihički osnažio sebe.
Nedavno je objavio fotografiju na kojoj trenira zajedno sa suprugom Kaćom.
Kaća je pozirala ispred ogledala, a u jednom trenutku Darko joj se pridružio s leđa te je pozirao sa njom pokazavši mišiće.
Ako je suditi po snimku, pevač je u sjajnoj formi i posvećeno radi na treningu snage, što je Kaća pokazala u narednom storiju, gde on diže šipku.U jednom trenutku kada je pokazao bicepse, Darko je poljubio u obraz Kaću, pokazavši time koliko je voli i poštuje, te da mu njena prisutnost čak i na treninzima prija.
